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Американский корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США

Стыковка корабля с МКС запланирована на 4 ноября

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus, который доставит груз на Международную космическую станцию (МКС), успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Об этом в субботу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета Antares была запущена в 09:59 (16:59 мск). Направляющийся к МКС корабль Cygnus, построенный корпорацией Northrop Grumman, доставит около 3,7 т груза - продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов. Стыковка корабля с МКС запланирована на 4 ноября.

В частности, экипаж МКС получит спецжилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest, который впоследствии планируется использовать во время миссий на Луну и Марс. Кроме того, на станцию отправляется экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, с помощью которого можно приготовить пищу в условиях невесомости. Температура приготовления в устройстве, которое по форме немного напоминает тостер, может доходить до 363,3 градуса Цельсия. Экипаж МКС также получит специальный прибор для переработки изготовленных в космосе на 3D-принтерах изделий. Данное устройство позволит получать из них материал, который можно повторно использовать в 3D-принтерах.

NASA планировало еще 21 октября отправить к МКС Cygnus, однако специалисты управления решили отложить запуск в связи с тем, что японский беспилотный космический корабль "Конотори-8" на тот момент еще не покинул станцию.

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США
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