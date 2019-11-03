Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Китай успешно вывел на орбиту Земли три спутника

Запуск был осуществлен с космодрома Тайюань

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Китай в воскресенье осуществил запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4-Би" с тремя спутниками на борту. Как сообщило агентство "Синьхуа", спутники успешно вышли на заданные орбиты.

По его данным, запуск был осуществлен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай). Полезная нагрузка ракеты-носителя включала в себя аппарат дистанционного зондирования Gaofen-7, научно-исследовательский спутник Судана, а также космический аппарат "Тяньи-15".

Как отмечает агентство, Gaofen-7 будет использоваться для картографических съемок Земли, при подготовке проектов в строительной сфере, а также статистических наблюдений. Его основными операторами станут Министерство природных ресурсов, Государственное статистическое управление и Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Американский корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США
Стыковка корабля с МКС запланирована на 4 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС