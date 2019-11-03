Корабль Cygnus доставит на МКС около 3,7 тонн груза

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus, запущенный в субботу с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане, доставит на Международную космическую станцию (МКС) около 3,7 тонн груза - продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для научных экспериментов. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

В частности, экипаж МКС получит спецжилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest, который впоследствии планируется использовать во время миссий на Луну и Марс. Кроме того, на станцию отправляется экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, с помощью которого можно приготовить пищу в условиях невесомости и даже испечь печенье. Температура приготовления в устройстве, которое по форме немного напоминает тостер, может доходить до 363,3 градуса Цельсия. Экипаж МКС также получит специальный прибор для переработки изготовленных в космосе на 3D-принтерах изделий. Данное устройство позволит получать из них материал, который можно повторно использовать в 3D-принтерах.

Стыковка корабля с МКС запланирована на 4 ноября. Астронавт NASA Джессика Меир осуществит захват корабля с помощью дистанционного манипулятора Canadarm, и он будет пристыкован к американскому модулю Unity. 13 января 2020 года корабль будет отстыкован от МКС, в ходе автономного полета он будет использован в качестве платформы для запуска микроспутников CubeSat, а 31 января войдет в плотные слои атмосферы.

Отправку Cygnus к МКС NASA планировало еще 21 октября, однако специалисты управления решили отложить запуск в связи с тем, что японский беспилотный космический корабль "Конотори-8" ("Аист-8") на тот момент еще не покинул станцию.

Нынешний полет Cygnus стал первым в рамках нового контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman. Согласно договоренностям, до 2024 года будет осуществлено минимум шесть запусков грузовых кораблей. В рамках предыдущего контракта было осуществлено 11 запусков к станции, еще один оказался неудачным.

На МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.