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Китайский луноход "Юйту-2" преодолел 319 м по обратной стороне Луны

В настоящее время ученые прорабатывают дальнейший маршрут его движения

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайский луноход "Юйту-2" за время пребывания на обратной стороне Луны с января этого года преодолел в общей сложности 318,621 м. Об этом в понедельник сообщил Центр по исследованию Луны и космическим программам (CLEP) Национального космического управления КНР.

Луноход вышел из спящего режима 22 октября и возобновил работу в свой 11-й по счету лунный день, который продлился порядка двух земных недель. В понедельник "Юйту-2" и автоматический посадочный модуль в 05:16 и 06:15 по пекинскому времени соответственно (00:16 и 01:15 мск) перешли в спящий режим из-за наступления лунной ночи, температура во время которой опустится ниже 190 градусов Цельсия.

Как сообщает CLEP, в течение 11-го лунного дня "Юйту-2" продолжил исследование обратной стороны Луны, новая партия собранных им научных данных была отправлена на Землю для дальнейшего анализа. Отмечается, что все приборы на луноходе и посадочном модуле работают исправно.

В настоящее время ученые прорабатывают дальнейший маршрут движения лунохода. На данный момент "Юйту-2" находится в 218,11 м к северо-западу от посадочного модуля.

Миссия "Чанъэ-4"

Лунная миссия "Чанъэ-4" была успешно запущена с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря 2018 года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", в котором задействованы автоматический посадочный модуль и луноход "Юйту-2" (в переводе с китайского - "Нефритовый заяц - 2"), заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. В частности, изучаются минеральный состав, структура лунной поверхности, а также выполняются низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

После почти четырех недель полета аппарату "Чанъэ-4" 3 января удалось приземлиться в бассейне Эйткена в районе Южного полюса, который является крупнейшим из ударных кратеров. Это стало первой мягкой посадкой на обратной стороне Луны. 3 января "Чанъэ-4" прислал первые в мире панорамные снимки части лунной поверхности, которая не видна с Земли, снятые с близкого расстояния.

Связь с аппаратом осуществляется при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" - первого в истории космического аппарата, приступившего к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. В этой локации спутник способен долгое время сохранять устойчивую позицию относительно Солнца и нашей планеты.

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Китай
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