Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни. Об этом сообщила ТАСС замдиректора Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Лариса Лихачева.

"Мы начали готовить соглашение с французским космическим агентством", - сказала замдиректора института, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщил ранее академик РАН Николай Кардашев, который на тот момент возглавлял Астрокосмический центр ФИАН, в проекте "Миллиметрон" планировали принять участие Италия, Франция, Китай и другие страны.

По словам Лихачевой, на финальной стадии находится соглашение по "Миллиметрону" с Южной Кореей, уже был подписан документ о сотрудничестве с Итальянским космическим агентством. Также взаимодействие по "Спектру-М" учитывается в российско-китайской программе исследований космического пространства.

Сейчас, уточнила Лихачева, разрабатывается рабочая конструкторская документация по аппарату. "Параллельно производится создание конструкторско-технологических макетов", - сказала она, добавив, что эта стадия продлится до 2023 года.

Лихачева выразила опасения, что из-за сокращения в 2019 году финансирования по программе "Спектра-М" обсерватория будет запущена не ранее 2030 года.

О проекте

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.

"Спектр-М" планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли. Головная организация по созданию космического комплекса - НПО им. С.А. Лавочкина, головная организация по созданию комплекса научной аппаратуры - Астрокосмический центр ФИАН, ее основной соисполнитель - ОАО "Информационные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева", которое отвечает за создание конструкции телескопа, сборку и испытания бортового комплекса научной аппаратуры.