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Корпорация Boeing представила NASA проект аппарата для высадки астронавтов на Луну

Ее планируется осуществить в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing представила Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проект аппарата для высадки астронавтов на поверхность Луны. Об этом сообщается в докладе, опубликованном во вторник на сайте Boeing.

Модуль, который носит рабочее название Human Lander System (HLS), состоит из двух частей, одна из которых отвечает за высадку на поверхность спутника Земли, а другая - за подъем на орбиту. Согласно задумке специалистов Boeing, оба элемента планируется запускать на одной тяжелой ракете-носителе Space Launch System, чтобы избежать возможных сложностей, связанных с дополнительными запусками и размещением сразу нескольких аппаратов на лунной орбите. По данным Boeing, в этом случае миссия по высадке на поверхность Луны будет разделена на пять критически важных этапов вместо 11.

В корпорации отметили, что аппарат можно будет состыковать с разрабатываемой по заказу НАСА окололунной станцией Gateway или космическими кораблями Orion, создаваемыми компанией Lockheed Martin. При этом в докладе Boeing подчеркивается, что большинством ключевых технологий проект аппарата обязан разрабатываемому корпорацией коммерческому кораблю Boeing CST-100 Starliner.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, этот этап запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту, он намечен на 2022 год. На третьем этапе (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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