Первый запуск с Восточного в 2020 году запланирован на апрель

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Первый запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный в 2020 году запланирован на апрель. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет" в Омске.

"С апреля следующего года начинаем активно стартовать с Восточного, пять запусков у нас будет", - отметил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса доложил президенту РФ Владимиру Путину, что на 2020 год с космодрома Восточный запланировано пять пусков ракет. Он также сообщил, что в будущем количество стартов с этого космодрома будет увеличиваться.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Первый запуск с него состоялся в апреле 2016 года. В июне 2019 года началось строительство второй очереди космодрома. Восточный уменьшит зависимость России от расположенного в Казахстане Байконура.