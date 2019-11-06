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Ракета "Ангара-А5П" для пилотируемых запусков будет создана к 2024 году

По слова главы Роскосмоса, в 2023 году полетит одноразовая версия корабля "Орел", в 2024 году - корабль многоразового плана, в 2025 году - с экипажем

ОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Первая пилотируемая ракета-носитель "Ангара-А5П", с помощью которой планируется запускать новый космический корабль "Орел", будет произведена на омском предприятии "Полет" к 2024 году, сообщил в среду журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В 2023 году полетит одноразовая версия корабля "Орел", в 2024 году - корабль многоразового плана, в 2025 году - с экипажем. "Ангара-А5П" будет готова к 2024 году", - сказал Рогозин.

Гендиректор Центра им. М. В. Хруничева (предприятие - разработчик "Ангары") Алексей Варочко уточнил, что это первая машина, которая будет выпущена с Омского завода "со своим формуляром".

Рогозин отметил, что корабль "Орел" полетит на ракете, на которой будет модернизированный двигатель РД-191, более совершенная система управления, у нее будет более облегченная конструкция. Он также сообщил, что себестоимость ракет семейства "Ангара" планируется снизить за счет их серийного производства, которое планируется организовать в Омске с 2023 года. Глава Роскосмоса напомнил, что на ПО "Полет" планируется выпускать не менее восьми тяжелых ракет "Ангара" и не менее двух легких ежегодно.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что разработка проекта ракеты-носителя "Ангара-А5П", которая будет выводить на орбиту пилотируемый корабль "Орел", должна завершиться к концу 2019 года. По его словам, работы по созданию ракеты находятся на начальной стадии. Источник пояснил, что "Ангара-А5П" отличается от обычной "Ангары-А5" большей степенью резервирования, надежности и безопасности. Другой источник уточнил ТАСС, что пилотируемая "Ангара" будет отличаться от обычной меньшими перегрузками при отрыве от стартового стола и при разделении третьей ступени и пилотируемого корабля "Орел".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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