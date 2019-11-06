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Соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре может быть подписано в ноябре

В Казахстане пообещали направить инвестиционные средства на модернизацию площадки

НУР-СУЛТАН, 6 ноября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана рассчитывает подписать в ноябре в Дубае соглашение о модернизации Первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт"). Об этом сообщил журналистам в среду вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

"Сегодня я жду ответ российской стороны на межведомственное трехстороннее соглашение - Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и России. Мы в середине октября в ОАЭ отработали рабочую версию. Все стороны взяли [ее] на внутригосударственное согласование. Казахстан и ОАЭ согласовали. У России есть предложение", - сказал Нургужин, отвечая на вопрос о сроках модернизации "Гагаринского старта".

По его словам, эта тема будет затронута в Омске на форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ. "Завтра в Омске встречаемся, обсуждаем те изменения, которые Россия предлагает. В планах стояло, что в Дубае 17-20 ноября подпишем [соглашение]. Мы ждем реакцию российской стороны", - пояснил вице-министр.

По его словам, Казахстан направит инвестиционные средства на модернизацию "Гагаринского старта". "Здесь речь идет об инвестициях. Казахстан совместно с Казахстанским фондом прямых инвестиций рассматривает этот вопрос. Порядка 28 млн долларов каждая сторона будет вносить паритетно. По проекту планируется три года на реконструкцию, до 2023 года включительно", - уточнил Нургужин.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что трехсторонние переговоры о модернизации "Гагаринского старта" могут быть завершены в ноябре этого года, а в начале 2020 года участники соглашения приступят к его реализации.

"Гагаринский старт"

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. До этого 21 августа 1957 года с площадки был осуществлен первый успешный пуск баллистической ракеты Р-7, а 4 октября 1957 года выполнен запуск первого искусственного спутника Земли.

В последнее время с "Гагаринского старта" отправлялись в космос только ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемыми кораблями. Сейчас планируют реконструировать его под запуски различных версий ракет-носителей "Союз-2".

Теги
КазахстанРоссия
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По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, всего будет пять запусков
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