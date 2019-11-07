В Роскосмосе заявили, что дискриминации женщин при наборе в отряд космонавтов нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Дискриминации к женщинам при наборе в космонавты нет, однако их немного в отряде, так как мало желающих. Такое мнение высказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, российский космонавт Сергей Крикалев.

По его словам, женщины имеют те же шансы на попадание в отряд космонавтов, что и мужчины. "К сожалению, девушек в отряде у нас немного, сейчас одна девушка в нашем отряде. Это средняя статистика. В прошлом наборе у европейцев из семи человек девушка тоже была одна", - сказал Крикалев, выступая на форуме "Космостарт" в Санкт-Петербурге.

Космонавт добавил, что интересовался у своего коллеги из европейского центра, который проводил отбор, не будет ли вопросов о дискриминации. "Он говорил, что соотношение один к семи у них было с самого начала отбора, из тысяч, сотен <...> Среди девушек меньше желающих. Но те, кто приходит, имеет те же шансы", - отметил Крикалев.

По мнению космонавта, в отряде никогда не стремились выровнять количество мужчин и женщин.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме "Машук" в Пятигорске отмечал, что в отряде нужны девушки и выражал надежду на то, что их число увеличится. Новый набор в отряд космонавтов стартовал в России 3 июня.