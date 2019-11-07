У "Главкосмоса" нет документов от европейских партнеров о переносе старта спутников OneWeb

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") не получала документы от своих европейских партнеров о переносе запуска британских спутников OneWeb с конца 2019 года на 2020 год, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Главкосмоса".

"В настоящее время АО "Главкосмос" не располагает официальными документами со стороны европейских партнеров касательно переноса запуска космических аппаратов OneWeb на 2020 год", - сказали в компании, комментируя информацию о том, что запуск этих спутников отложен с 19 декабря этого года на 23 января 2020 года из-за неготовности аппаратов.

Ранее генеральный директор OneWeb Адриан Штекель сообщал, что запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре этого года. По его словам, OneWeb также подтвердила компании Arianespace 21 запуск в 2020 году с запланированной частотой минимум по одному в месяц.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля и в тот же день выведены на орбиту. В общей сложности OneWeb намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью. В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур с опционом на пять дополнительных стартов.