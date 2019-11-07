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OneWeb подтвердила перенос запуска спутников на вторую половину января 2020 года

ЛОНДОН, 7 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз" состоится во второй половине января 2020 года, поскольку требуется дополнительное время для испытаний аппаратов. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг представитель компании.

"При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности, и по этой причине мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель, чтобы в декабре отправить их на Байконур. Мы планируем осуществить следующий запуск в середине - конце января и далее ежемесячно запускать более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие Арктики, а в 2021 году - полноценное круглосуточное покрытие", - сказал он.

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У "Главкосмоса" нет документов от европейских партнеров о переносе старта спутников OneWeb
Ранее появилась информация о том, что запуск этих спутников отложен на 23 января 2020 года из-за неготовности аппаратов
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