OneWeb подтвердила перенос запуска спутников на вторую половину января 2020 года

ЛОНДОН, 7 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз" состоится во второй половине января 2020 года, поскольку требуется дополнительное время для испытаний аппаратов. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг представитель компании.

"При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности, и по этой причине мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель, чтобы в декабре отправить их на Байконур. Мы планируем осуществить следующий запуск в середине - конце января и далее ежемесячно запускать более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие Арктики, а в 2021 году - полноценное круглосуточное покрытие", - сказал он.