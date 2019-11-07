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Высоту орбиты МКС увеличили на 800 метров

Это сделали с помощью двигателей служебного модуля "Звезда"
Международная космическая станция NASA/ESA
Описание
Международная космическая станция
© NASA/ESA

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), в результате чего ее средняя высота была увеличена на 800 метров. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

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"Маневр был проведен с помощью двигателей служебного модуля "Звезда". Двигательная установка отработала расчетное время", - сказали в институте.

По данным ЦНИИмаш, в результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 800 метров и составила 416,6 км.

"Целью коррекции является формирование баллистических условий для полета российских транспортных кораблей - сведение с орбиты грузового корабля "Прогресс МС-12" и стыковка с российским сегментом МКС грузового корабля "Прогресс МС-13", - уточнили в пресс-службе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что российский грузовой корабль "Прогресс МС-12", находящийся в составе МКС с 31 июля этого года, будет отстыкован от станции 29 ноября и в этот же день затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Запуск следующего грузового корабля "Прогресс МС-13" перенесен с 6 на 1 декабря, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса. Он будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.

Предыдущий маневр по коррекции орбиты МКС был проведен с помощью двигателей служебного модуля "Звезда" 14 сентября, тогда средняя высота станции увеличилась на 1,05 км. Операция была проведена для формирования баллистических условий для посадки пилотируемого корабля "Союз МС-12", которая состоялась 3 октября.

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