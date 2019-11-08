Космонавт Николай Тихонов заявил, что в будущем страны могут создать "единый скафандр"

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Космический скафандр, сочетающий лучшие характеристики российской и американской моделей, может появиться в будущем. Такую возможность не исключил в четверг на пресс-конференции в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) российский космонавт Николай Тихонов, который вместе с космонавтом Андреем Бабкиным и астронавтом NASA Крисом Кэссиди отправится на Международную космическую станцию в апреле будущего года.

Отвечая на вопрос о том, чем различаются российский и американский скафандры для работы в открытом космосе, Николай Тихонов отметил, что проходил подготовку в российском скафандре, но в то же время ему понравилась гибкость американского скафандра. "Мне кажется, что некоторое время назад мы пошли разными путями создания космических скафандров, - добавил он. - Не могу сказать, какой из них лучше. Можно надеяться, что в будущем в результате работы специалистов разных стран появится единый скафандр, в котором будут использованы положительные характеристики каждой из моделей".

"Космический полет дает каждому из его участников индивидуальный, совершенно особый опыт, что повышает эффективность научных исследований, - отметил в свою очередь Андрей Бабкин. - И когда мы возвращаемся на Землю, все те навыки, которые мы получили на орбите, помогают сделать еще один шаг вперед".

Астронавт NASA Крис Кэссиди отметил, что когда они прибудут на МКС, процесс передачи дел займет девять суток. "После этого мы будем работать втроем, и при удаче у нас будут гости - экипажи новых американских кораблей", - сообщил он. "Что же касается предположений о том, что я могу стать последним американцем, совершившим полет на "Союзе" на МКС, то я слышал, что идут какие-то обсуждения возможных будущих полетов, но мне ничего конкретно не известно, - добавил он. - Мы готовы к любому развитию ситуации".

По словам Криса Кэссиди, навыки, полученные им во время службы в подразделении ВМС США "Морские котики", помогли ему в процессе подготовки к космическим полетам. "Военная подготовка помогала мне с самого начала, и это относится как к тому, что я был подводным пловцом в группе "Морские котики", так и к опыту других операций, - сообщил он. - Начальная подготовка нацелила меня на достижение успеха. Астронавту приходится оперировать большими объемами информации, принимать решения и действовать - и это именно тот образ действий, который воспитывается с молодости у военного".

Для Кэссиди, вступившего в отряд астронавтов НАСА в 2004 году, предстоящий полет будет уже третьим. В 2009 году он был бортинженером на борту шаттла "Индевор" и стал 500-м человеком, совершившим космический полет. За 16 дней пребывания на орбите он трижды выходил в космос и участвовал в установке японского лабораторного модуля "Кибо". В 2013 году он участвовал в 35-й и 36-й экспедициях на МКС и провел на орбите 182 дня.

Полеты на МКС

НАСА прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Сроки начала полетов новых американских космических кораблей CST-100 Starliner корпорации Boeing и корабля Crew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кук и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.