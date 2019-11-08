Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Треть оборудования для запуска "Ангары" с Восточного поступит на космодром до конца года

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на четвертый квартал 2023 года

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Треть всего наземного оборудования, необходимого для обеспечения запуска российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", в 2023 году будет доставлена на космодром Восточный до конца 2019 года, сообщил журналистам в пятницу директор филиала ЦЭНКИ - КЦ "Восточный" Роман Бобков.

На эту тему
Для тех, кто верит в "Ангару" и недолюбливает SpaceX

"На сегодняшний день мы принимаем оборудование на 13 систем, на две системы оборудование поставлено в полном объеме. Еще на три системы мы допоставим оборудование до конца этого года и обеспечим стопроцентное выполнение графика. Более 30% уже в этом году будет поставлено", - сказал Бобков.

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Космонавт Николай Тихонов заявил, что в будущем страны могут создать "единый скафандр"
Такой скафандр будет сочетать лучшие характеристики предыдущих моделей, отметил Тихонов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС