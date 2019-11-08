Треть оборудования для запуска "Ангары" с Восточного поступит на космодром до конца года

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Треть всего наземного оборудования, необходимого для обеспечения запуска российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", в 2023 году будет доставлена на космодром Восточный до конца 2019 года, сообщил журналистам в пятницу директор филиала ЦЭНКИ - КЦ "Восточный" Роман Бобков.

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"На сегодняшний день мы принимаем оборудование на 13 систем, на две системы оборудование поставлено в полном объеме. Еще на три системы мы допоставим оборудование до конца этого года и обеспечим стопроцентное выполнение графика. Более 30% уже в этом году будет поставлено", - сказал Бобков.

Первый запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года.