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Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный

В Роскосмосе заявили, что задачи, которые выполняются на космодроме, должны определить научно-исследовательские институты
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© Юрий Смитюк/ТАСС

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Реализация лунной программы России может стать одним из перспективных направлений космодрома Восточный после его сдачи в эксплуатацию, сообщил журналистам заместитель директора - начальник организационно-административного отдела филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме Восточный Константин Насуленко.

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"Космодром Восточный если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа. То, что она будет, пока это перспектива, пока это разрабатывается", - сказал Насуленко, добавив, что задачи, которые выполняются на космодроме, должны определить научно-исследовательские институты.

В сентябре вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что лунная программа, которую будет реализовывать Россия, еще не принята. По его словам, ключевым элементом этой программы будет ракета-носитель сверхтяжелого класса, конечные параметры и стоимость которой не определены.

Российскую сверхтяжелую ракету второго этапа грузоподъемностью 115 тонн планируют запустить к Луне с космодрома Восточный в 2032-2035 годах. Такие данные были представлены в презентации на "Королёвских чтениях".

Согласно презентации Роскосмоса, представленной в мае генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2030 год.

Теги
Россия
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