Александр Блошенко возглавил Совет по экспериментам на пилотируемых космических комплексах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко возглавил Координационный научно-технический совет (КНТС) по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах. Об этом говорится в совместном решении президента Российской академии наук Александра Сергеева и генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Назначить председателем Координационного научно-технического совета госкорпорации "Роскосмос" по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах Блошенко Александра Витальевича - исполнительного директора по перспективным программам и науке", - говорится в решении.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили ТАСС информацию.

В свою очередь, источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ключевыми стратегическими задачами в области повышения эффективности космических экспериментов станут проверка существующих экспериментов, повышение их эффективности и отказ от признанных неактуальными. Планируется, что правила подготовки исследований станут проще, а сроки постановки экспериментов - меньше. Совет собирается больше времени уделить работе со студентами и значительно нарастить число коммерческих экспериментов. В целом, КНТС будет больше взаимодействовать с другими странами.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкопрорация не вполне удовлетворена тем, как идут эксперименты. По его словам, некоторые из них идут по 10 лет. Он уточнил, что "нет смысла столько времени проводить эксперименты".