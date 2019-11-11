Проходящий по диску Солнца Меркурий будет лучше всего видно в Калининграде и Крыму

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россияне в понедельник вечером смогут увидеть, как Меркурий проходит по диску Солнца. Наилучшие условия для наблюдения редкого астрономического явления будут у жителей Калининградской области и республики Крым, сообщила ТАСС сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

"Граница видимости явления <...> проходит от Карелии через Вологодскую область к средней Волге (Казань, Самара). Наилучшие условия для наблюдения прохождения [Меркурия по диску Солнца] в нашей стране сложатся в Крыму, где оно начнется на высоте около 15 градусов над горизонтом и будет наблюдаться в течение 1 часа 40 минут, и в Калининградской области, где прохождение начнется на высоте 13 градусов над горизонтом и будет видно в течение двух часов. Середина и завершение прохождения с территории России видны не будут", - пояснила Людмила Кошман.

Из-за короткого дня и низкого расположения Солнца над горизонтом в своей начальной фазе прохождение Меркурия по диску Солнца будет видно только в западных и центральных районах России.

К примеру, москвичи смогут наблюдать только самое начало небесного представления, так как Солнце скроется за горизонт уже в 16:32, через час после начала события.

Грядущее явление представитель Московского планетария назвала одним из важных астрономических событий года.

"По сути это то же самое, что и солнечное затмение - маленький Меркурий "закроет" от нас Солнце. С Земли мы будем наблюдать, как по диску Солнца постепенно будет проходить крошечный Меркурий. Так как это очень маленькая планета, лучше смотреть на проекцию Солнца, полученную с телескопа. На ней можно будет увидеть на диске Солнца маленькую черную точку, которая "пробежит" по всему диску почти за шесть часов - с 15:36 по 21:04, середина явления наступит в 18:20", - заключила астроном.

Астрономический транзит Меркурия

Прохождение или астрономический транзит Меркурия происходит, когда первая от Солнца планета оказывается точно между Солнцем и Землей. Первое наблюдение прохождения Меркурия по диску Солнца провел Пьер Гассенди 7 ноября 1631 года. В прошлый раз это событие состоялось 9 мая 2016 года, следующее прохождение Меркурия прогнозируется только в 2032 году.