В России построят четыре региональные станции системы спутниковой связи "Гонец"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Региональные станции спутниковой системы связи "Гонец" появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре, сообщается на сайте Роскосмоса в понедельник.
"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло четыре новых региональных филиала в городах Мурманск, Ростов-на-Дону, Норильск и Анадырь. В каждом из них будет размещено по одной региональной станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", - говорится в сообщении.