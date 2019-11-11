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Ракету "Протон-М" для запуска аппарата "Электро-Л" доставили на Байконур

Ранее сообщалось, что запуск может состояться 24 декабря

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска спутника "Электро-Л", доставлена на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра им. М. В. Хруничева в понедельник.

"В запланированное время железнодорожный состав со средствами выведения предприятий госкорпорации "Роскосмос" - блоками ракеты-носителя "Протон-М", разгонным блоком ДМ-03, созданным в РКК "Энергия", и головным обтекателем производства НПО имени Лавочкина, прибыл на космодром", - говорится в сообщении.

Как уточнили на предприятии, теперь специалисты проводят выгрузку составных частей из вагонов и подготовку к размещению до начала пусковой кампании метеорологического спутника "Электро-Л".

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что запуск российского спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" №3 перенесен и планируется на 24 декабря. В пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщили, что запуск спутника планируется на конец этого года, однако не уточнили конкретную дату старта.

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