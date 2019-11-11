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Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму

Работы по развертыванию этого центра начнутся уже с 2020 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует в 2020 году начать работы по созданию Национального центра дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) по аналогии с Национальным центром управления обороной Минобороны РФ и Национальным центром управления в кризисных ситуациях МЧС России. Об этом сообщил в понедельник заместитель директора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации Валерий Заичко.

"У нас создан оператор космических средств ДЗЗ, но мы пошли дальше, и сегодня на базе оператора госкорпорация "Роскосмос" создает Национальный центр дистанционного зондирования Земли из космоса. Это структурное подразделение, головная площадка будет размещена в Москве, а элементы [центра ДЗЗ] будут размещены в городе Калязине (Тверская область - прим. ТАСС), на базе центра дальней космической связи", - сказал Заичко, выступая на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Москве.

По его словам, работы по развертыванию этого центра начнутся уже с 2020 года. "Мы планируем их завершить в 2023 году с вводом в строй еще одного регионального центра ДЗЗ в Крыму и переносом всех антенных полей из московской зоны в Калязинский район Тверской области. Соответствующие решения госкорпорацией уже приняты", - сказал представитель Роскосмоса.

Он уточнил, что новый Национальный центр ДЗЗ будет иметь такие же элементы, как и Национальный центр управления обороной (находится в ведении Минобороны РФ) и Национальный центр управления в кризисных ситуациях (в ведении МЧС). "Это будет один из аналогичных центров", - добавил Заичко.

Он пояснил, что центр будет заниматься основными вопросами целевого применения российской космической системы ДЗЗ.

Система ДЗЗ

Ранее холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) развернул в Антарктиде новый наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли. Это первый расположенный в южном полушарии центр Единой территориально-распределенной информационной системы.

Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли, технические и программные средства которой разработаны НИИ точных приборов, прошла государственные испытания. Ее штатная эксплуатация началась в 2016 году. Система состоит из центров, которые расположены на всей территории России - от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую зону (Мурманск, а в перспективе - Дудинку и Анадырь) и антарктическую. Система обеспечивает взаимодействие центров с группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать, обрабатывать космическую информацию и доводить ее до потребителя.

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