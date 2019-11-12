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СМИ: в Японии подготовили два варианта отправки грузовых кораблей к Луне

Оба предложения основаны на использовании одной из модификаций тяжелой ракеты-носителя Н-3

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Ведущая японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries предложила правительству два варианта отправки грузовых кораблей к международной станции, которая может после 2025 года начать работу на орбите Луны. Оба предложения основаны на использовании одной из модификаций новой японской тяжелой ракеты-носителя Н-3, сообщает во вторник информационное агентство Kyodo.

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Ее эксплуатацию предполагается начать в 2020 году, использовать Н-3 планируется в первую очередь для запусков беспилотных грузовых кораблей к Международной космической станции на орбите Земли. Однако мощности Н-3 не хватит для отправки таких аппаратов к Луне. Поэтому корпорация изучает вариант доставки космического грузовика к спутнику Земли в виде двух частей, которые там будут собираться воедино. Это потребует разработки новых технологий дистанционного управления столь сложными операциями.

Есть также вариант повышения мощности ракеты Н-3 примерно вдвое. Это позволит использовать ее не только для отправки грузового корабля к Луне в собранном виде, но и для доставки туда других тяжелых грузов, например вездеходов для передвижения по поверхности спутника Земли, блоков для строительства там обитаемой базы. Корпорация предлагает подготовить такую ракету к эксплуатации примерно к 2030 году.

Пока, по данным Kyodo, Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) склоняется к варианту запуска космического грузовика к Луне по частям как к более дешевому.

Правительство Японии в прошлом месяце официально объявило, что намерено присоединиться к программе США по освоению Луны. Она предусматривает, в частности, выведение на ее орбиту постоянной исследовательской станции.

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Япония
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