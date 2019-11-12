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Рогозин: Байконур будет работать в рамках пилотируемой программы как минимум до 2030 года

У космодрома "понятное и здоровое будущее", считает глава Роскосмоса

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Космодром Байконур будет работать в рамках пилотируемой программы международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на международном форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики" во вторник.

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены выразили совместную инициативу, вышли с законопроектом о возможности продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы, что вовсе не исключает прибавления его потенциала с точки зрения стартовой площадки для выведения [на орбиту] автоматических космических аппаратов", - рассказал Рогозин.

По его словам, поэтому у Байконура "понятное и здоровое будущее, мы это сейчас видим".

В форуме участвуют более 400 представителей космических ведомств и государственных органов, известных ученых, специалистов ведущих мировых компаний в сфере космических технологий.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичКазахстанРоссия
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