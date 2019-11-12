Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта

Космодром Восточный Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Космодром Восточный
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил во вторник журналистам, что люди, которые причастны к коррупционным делами на космодроме Восточный, отстранены от проекта.

На эту тему
Уголовные дела вокруг строительства космодрома Восточный

"Критика президента РФ абсолютно обоснована. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", - рассказал Рогозин, отвечая на вопрос о критике президентом РФ коррупции на космодроме Восточный.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
Реклама на ТАСС
Роскосмос ведет переговоры с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о полетах космонавтов
Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин напомнил о недавнем полете космонавта из ОАЭ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС