Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил во вторник журналистам, что люди, которые причастны к коррупционным делами на космодроме Восточный, отстранены от проекта.

"Критика президента РФ абсолютно обоснована. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", - рассказал Рогозин, отвечая на вопрос о критике президентом РФ коррупции на космодроме Восточный.