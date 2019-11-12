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Роскосмос готов в будущем продолжить сотрудничество с украинскими специалистами

Украинские специалисты обеспечивали работу системы управления на ракете "Союз ФГ", отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник заявил журналистам, что госкорпорация в будущем готова продолжить взаимодействие с украинскими специалистами в космической сфере.

"Вы прекрасно понимаете, что с точки зрения настроения людей, которые работают в этих сферах, это, безусловно, сильно ностальгическое чувство взаимодействовать снова. Я хочу сказать, что когда мы обеспечили 25 сентября последний пуск ракеты "Союз ФГ"...  я об этом говорил сразу после старта, поблагодарив украинских специалистов, которые обеспечивали работу украинской системы управления на данной ракете", - рассказал Рогозин, отвечая на вопрос о возможном взаимодействии с украинскими специалистами.

Он добавил, что видел слезы на глазах "хмурых и серьезных опытных специалистов, которые считали, что на этом прерывается это сотрудничество".

"Но если когда-то ситуация изменится в политическом плане, и мы снова сможем вернуться к сотрудничеству, скажу свою личную точку зрения - я был бы этому очень рад", - пояснил глава Роскосмоса.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" была запущена 25 сентября с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"). Это был 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. На ракете использовалась аналоговая украинская система управления. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а" с полностью российской системой управления.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичУкраинаРоссия
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