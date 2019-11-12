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Основные объекты космодрома Восточный введут в эксплуатацию с первого квартала 2020 года

Параллельно с претензионной работой будет идти достройка объектов, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил журналистам во вторник, что основные объекты космодрома Восточный, среди которых стартовый комплекс, будут вводиться в эксплуатацию, начиная с первого квартала 2020 года.

"Что касается первой очереди, это завершение претензионной работы, возвращение в бюджет тех средств, которые были выведены со стройки. Это около 24 млрд рублей неотработанных авансов. Все контракты расторгнуты, по ряду контрактов заключены мировые соглашения. Как действовать дальше, все понятно", - рассказал Рогозин о строительстве на космодроме.

По его словам, параллельно с претензионной работой будет идти достройка объектов. "Основные объекты - технический комплекс, стартовый комплекс - будут вводиться в эксплуатацию, начиная с первого квартала следующего года. Ряд объектов [находится] в разной степени достройки. Жилье там на 90% обеспечено строительством. Какие-то объекты толком не начаты, около 10%. Все это будет достроено в течение ближайших лет", - пояснил глава Роскосмоса.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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