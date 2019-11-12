Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роскосмос: решение о включении программы "Сфера" в бюджет 2020 года пока не принято

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Решения по включению программы "Сфера" в бюджет 2020 года пока нет, сообщил во вторник первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич во время сессии "Космические технологии для новой промышленной революции".

"Пытаемся участвовать в бюджете 2020 года, пока до конца решение не принято ни в ту, ни в другую сторону", - сказал Урличич.

О проекте "Сфера" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал ранее в интервью газете "Ведомости", что правительство РФ заложило в бюджет на 2020-2022 годы проект создания российской орбитальной спутниковой группировки "Сфера". На него за этот период выделят более 10 млрд рублей. Урличич ранее сообщал, что проект "Сфера" прошел согласование в Военно-промышленной комиссии.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Маска
Как отметил Юрий Урличич, запрет исходит от "некоторых товарищей"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС