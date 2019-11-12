Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МАИ предложил Роскосмосу эксперимент по уничтожению мусора на орбите и возвращению грузов

Эксперимент планируется провести до 2024 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) предложил Роскосмосу отработать на МКС систему утилизации космического мусора и доставки грузов на Землю. Об этом сообщили ТАСС во вторник в институте.

"Ученые МАИ представили Роскосмосу план эксперимента, который до 2024 году планируется провести на российском сегменте международной космической станции. Его цель - отработать систему утилизации космического мусора и протестировать новый, более дешевый и экологичный способ доставки грузов на поверхность Земли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе института сказали, что система была разработана в студенческом конструкторском бюро "Искра" МАИ, на разных этапах планируется задействовать конструкторов НПО им. С. А. Лавочкина и ракетно-космической корпорации "Энергия".

Система предполагает использование двух видов надувной конструкции, которая управляет торможением. Одна предназначена для уничтожения мусора, она будет его уводить "с орбиты в атмосферу Земли, где он будет утилизирован естественным образом под воздействием сверхвысоких температур". Вторая модификация войдет в состав космического аппарата, "способного пройти сквозь атмосферу Земли и доставить полезный груз на ее поверхность", отметили в пресс-службе МАИ.

Управление торможением с помощью надувной конструкции, добавили в институте, позволит "космическому аппарату попадать в заданную точку в короткие сроки и с максимальной точностью". Еще одним преимуществом системы является возможный отказ от использования двигателя.

В МАИ сказали, что план эксперимента был одобрен Координационным научно-техническим советом Роскосмоса по программам научных и прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Роскосмос: решение о включении программы "Сфера" в бюджет 2020 года пока не принято
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС