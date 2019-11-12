Японский зонд "Хаябуса-2" завершит миссию на астероиде Рюгу и отправится на Землю

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" в среду завершит свою продолжавшуюся примерно полтора года миссию на астероиде Рюгу и отправится обратно на Землю со взятыми образцами пород.

Согласно обнародованному плану, аппарат начнет движение примерно в 10:00 по токийскому времени (04:00 мск) со скоростью 10 см в секунду. В таком режиме он проведет пять дней, делая при этом регулярные снимки удаляющегося астероида. Затем с 19 по 2 декабря пройдет тестирование ионного двигателя, а с 3 декабря, если никаких накладок не произойдет, он будет запущен на полную мощность. К тому моменту расстояние между аппаратом и Рюгу увеличится с 20 до 65 км.

Запуск ионного двигателя после долгого простоя вызывает наибольшее беспокойство у специалистов Японского агентства аэрокосмических исследований. В связи с этим на его тестирование отведено довольно продолжительное время. Как ожидается, обратный путь займет около года и "Хаябуса-2" приблизится к Земле ориентировочно в декабре.

Перед входом в атмосферу Земли от зонда отделится капсула со взятыми ранее породами и грунтом астероида. Она приземлится отдельно от "Хаябусы-2" в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия. Это сделано на случай, если с аппаратом что-либо случится во время посадки.

Выполненная миссия

За время нахождения в районе астероида с июня 2018 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность с целью забора грунта. При одной из них аппарат специально произвел взрыв и создал искусственный кратер, чтобы получить образцы из более глубоких частей космического тела. По мнению ученых, все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.

Кроме того, "Хаябуса-2" сделал многочисленные фотографии и видеозаписи Рюгу, а также спустил на его поверхность нескольких роботов, которые изучили рельеф. В некоторых местах он оказался очень неровным, с камнями размером до 50 см. Эти данные помогли в конечном итоге выбрать безопасные точки для посадки самого зонда.

В процессе изучения японцы дали названия различным частям астероида. Один из расположенных на нем кратеров назван в честь главного героя русской народной сказки "Колобок". Всего наименования даны 13 географическим объектам, среди которых пики, крупные камни и кратеры. Общей темой для них были выбраны вымышленные персонажи из сказок и мифологии.

Астероид

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона") составляет около 900 метров. Из-за вытянутой орбиты он пересекает орбиту Земли и Марса. Относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Также, согласно статистике, на глыбах на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают ученые, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

"Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Это модифицированная версия зонда "Хаябуса", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.