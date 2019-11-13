Семейство роботов "Федор" в будущем планируют обучить английскому и китайскому языкам

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Семейство роботов "Федор" в будущем сможет говорить не только на русском, но и на английском и китайском языках. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Мы ее [систему речевого взаимодействия] дальше будем развивать, набирать больше всевозможных словоформ, в перспективе планируем переходить на другие языки - на английский и, скорее всего, китайский", - сказал Дудоров, не исключив освоение и других языков.

По словам исполнительного директора компании, пока этой задачей вплотную не занимаются, но идет обсуждение вопроса и прописываются соответствующие задания. Сначала, уточнил Дудоров, будет обеспечена более четкая работа на русском языке, в том числе с учетом правильной постановки уточняющих вопросов. Он добавил, что робот сможет говорить одновременно на 10-15 языках, если будет разработан соответствующий алгоритм.

НПО "Андроидная техника" вместе с Фондом перспективных исследований создало робота "Федора", который летал на МКС. Он отправился на орбиту 22 августа и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября. Во время полета до Международной космической станции робот передавал телеметрическую информацию. На МКС он в копирующем режиме работал с дрелью, полотенцем, электрооборудованием, а также отвечал на вопросы.

Сейчас компания создает робота для выхода в открытый космос. Проект получил название "Теледроид", его облик будет сформирован к марту-апрелю 2020 года.