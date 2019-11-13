Японский зонд "Хаябуса-2" покинул астероид Рюгу

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в среду завершил свою миссию на астероиде Рюгу и отправился обратно к Земле. Об этом объявило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Миссия "Хаябуса-2" на Рюгу продолжалась примерно полтора года, и теперь японский зонд должен вернуться на Землю со взятыми с астероида образцами пород. Первые пять дней своего обратного пути зонд будет двигаться со скоростью 10 см в секунду, делая при этом регулярные снимки удаляющегося астероида. Затем с 19 ноября по 2 декабря пройдет тестирование ионного двигателя, а с 3 декабря, если никаких накладок не произойдет, он будет запущен на полную мощность. К тому моменту расстояние между аппаратом и Рюгу увеличится с 20 до 65 км.

Запуск ионного двигателя после долгого простоя вызывает наибольшее беспокойство у специалистов Японского агентства аэрокосмических исследований. В связи с этим на его тестирование отведено довольно продолжительное время. Как ожидается, обратный путь займет около года и "Хаябуса-2" приблизится к Земле ориентировочно в декабре 2020 года.

За время нахождения в районе астероида с июня 2018 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность с целью забора грунта. При одной из них аппарат специально произвел взрыв и создал искусственный кратер, чтобы получить образцы из более глубоких частей космического тела. По мнению ученых, все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.

Кроме того, "Хаябуса-2" сделал многочисленные фотографии и видеозаписи Рюгу, а также спустил на его поверхность нескольких роботов, которые изучили рельеф. В некоторых местах он оказался очень неровным, с камнями размером до 50 см. Эти данные помогли в конечном итоге выбрать безопасные точки для посадки самого зонда.