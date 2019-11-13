Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6" вывела на орбиту пять зондов "Нинся-1"

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китай в среду осуществил с космодрома Тайюань (провинция Шаньси) успешный запуск пяти спутников дистанционного зондирования Земли серии "Нинся-1". Как сообщило Центральное телевидение Китая, аппараты успешно вышли на заданную орбиту.

Ракета-носитель "Чанчжэн-6" (Long March-6) стартовала в 14:35 по местному времени (09:35 мск). Как подчеркивает телеканал, запуск был признан полностью успешным.

Спутники серии "Нинся-1" (иное название "Цзунцзы") являются коммерческим проектом компании Ningxia jingui xinxi jishu. Другие подробности об аппаратах и их миссии не приводятся.

Нынешний запуск стал 318-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".