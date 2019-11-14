Роскосмос перенес запуск трех спутников "Гонец" на 2021 год

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Роскосмос расторг контракт с Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) на запуск в 2020 году трех спутников "Гонец" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б", новый будет предусматривать их вывод на орбиту в 2021 году. Об это сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе госкорпорации.

"Вместо этого контракта будет заключен новый. Конкретно этот пуск переносится на 2021 год, это технический момент", - сказали в госкорпорации.

Согласно информации с сайта госзакупок, контракт между Роскосмосом и ЦЭНКИ был расторгнут по соглашению сторон.

При этом работы по нему не начаты и затраты не производились. "Стоимость выполненных работ по государственному контракту, согласно акту сверки расчетов, составляет 0 рублей. Всего выплачено и авансировано 0 рублей", - говорится в соглашении о расторжении контракта.

Роскосмос ранее заказал изготовление и поставку ракеты-носителя "Союз-2.1б" для запуска космических аппаратов "Гонец-М" № 30, № 31 и № 32. Сроки выполнения работ - с даты заключения государственного контракта до 25 ноября 2019 года. До сих пор спутники системы "Гонец" запускались ракетами-носителями "Рокот" и "Циклон".

Ранее в Роскосмосе сообщили о замене ракеты "Ангара" на носитель "Союз-2.1" при запуске трех спутников "Гонец" в 2021 году. В госкорпорации отметили, что ракеты "Союз 2.1" полностью адаптированы под спутники "Гонец". При этом в Роскосмосе пояснили, что не отказываются от ракеты "Ангара", ее летные испытания продолжатся, а серийное производство начнется в 2023 году в Омске.

Система "Гонец"

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи. Она предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях. Так, использование системы позволяет передать координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения абонента.

Спутники малого класса "Гонец-М" выводятся на низкую круговую орбиту (около 1500 км над Землей) блоком по три аппарата. Спутники этой серии обеспечивают организацию связи с регистрацией сообщений в бортовом запоминающем устройстве, хранением и последующей передачей абоненту. В задачи спутников "Гонец-М" также входит обеспечение телефонной и факсимильной связи в зоне прямой радиовидимости пользователей.