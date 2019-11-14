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Пенс: США больше не потребуются российские "Союзы" после появления собственных кораблей

Вице-президент США также напомнил, что Дональд Трамп поставил задачу возвращения астронавтов на Луну в ближайшие пять лет

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Новые американские космические корабли смогут совершать полеты на орбиту в первой половине будущего года, и американским астронавтам больше не придется летать в космос на российских кораблях. Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.

"Еще до весны будущего года мы увидим, как американский астронавт на американском космическом корабле с американской территории стартует в космос, - заявил он. - У нас будут свои средства доставки на орбиту и нам больше не нужно будет летать на российских кораблях".

Он напомнил, что президент Трамп поставил задачу возвращения астронавтов на Луну в ближайшие пять лет. "Мы добьемся того, что первый мужчина и первая женщина на Луне будут американцами, - подчеркнул он. - Мы вернемся туда впервые после 1970-х годов".

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle). С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими кораблями "Союз". Сроки начала полетов новых американских космических кораблей Starliner корпорации Boeing и корабля Сrew Dragon корпорации SpaceX ранее неоднократно переносились. Согласно размещенной на сайте NASA информации, запуск непилотируемого корабля Starliner к МКС предварительно намечен на 17 декабря.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)
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