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Один из спутников GPS вернули в состав группировки после техобслуживания

Всего по целевому назначению сейчас используется 30 спутников системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Один из 33 спутников системы навигации GPS, ранее временно выведенный на техобслуживание, вновь функционирует в составе орбитальной группировки. Об этом сообщается в пятницу на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.

Аппарат №29601 (точка 4) вновь введен в состав группировки. Этот спутник был запущен 17 ноября 2006 года.

Система глобального позиционирования GPS разработана Министерством обороны США, но доступна и для гражданских пользователей. Первый спутник системы был запущен на орбиту в феврале 1978 года.

После ввода в систему аппарата №29601 по целевому назначению сейчас используется 30 спутников системы.

Теги
Россия
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Один из спутников GPS временно выведен из группировки
Он был запущен 17 ноября 2006 года
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