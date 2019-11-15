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США заплатили России $3,9 млрд за доставку астронавтов на МКС

Как отмечается в докладе агентства, речь идет о 70 астронавтах

ТАСС, 15 ноября. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заплатило России за доставку своих астронавтов с 2011 года на Международную космическую станцию (МКС) $3,9 млрд. Это отмечается в докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина, обнародованном на сайте ведомства.

"С момента завершения программы полетов кораблей многоразового использования Space Shuttle в 2011 году, [российский] корабль "Союз" служил единственным средством транспортировки астронавтов на МКС и обратно на Землю. По состоянию на июль 2019 года NASA приобрело 70 мест на "Союзах" на общую сумму $3,9 млрд для доставки 70 астронавтов США и государств-партнеров на станцию и возвращение их на Землю", - говорится в отчете.

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