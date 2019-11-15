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Астронавты начали демонтаж термозащитного покрытия спектрометра на МКС для ремонта прибора

В дальнейшем Эндрю Морган и Лука Пармитано установят на кожухе спектрометра специальные крепления, которые необходимы для продолжения работ во время запланированных на 22 ноября и 1-2 декабря выходов в космос

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано, совершающие в пятницу выход в открытый космос для ремонта установленного на корпусе МКС альфа-магнитного спектрометра, начали демонтаж участков термоизоляционного покрытия этого прибора, сообщил Центр космических полетов имени Джонсона, ведущий на сайте NASA прямой репортаж о работе астронавтов.

"После трех часов работы астронавты сняли защитный кожух и сбросили его, а теперь приступили к демонтажу части термозащитного покрытия, - отмечалось в репортаже. - Работы по ремонту спектрометра идут с опережением графика".

В дальнейшем астронавты установят на кожухе спектрометра специальные крепления, которые необходимы для продолжения работ во время запланированных на 22 ноября и 1-2 декабря выходов в космос. Они заменят вышедшие из строя насосы системы охлаждения прибора, а также сам охладитель - сжиженный углекислый газ.

Как пояснил ранее в ходе брифинга в Центре космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) руководитель программы исследований с использованием альфа-магнитного спектрометра Кен Боллвег, ремонт прибора - "уникальная операция", так как изначально не предполагалось, что какие-либо неисправности, которые могут возникнуть при его эксплуатации, будут устраняться на орбите. Ожидалось, что спектрометр проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя уже три года после введения его в строй. Для ремонта было изготовлено 25 новых инструментов, которые доставили на МКС в ходе трех последних полетов грузовых кораблей. Они предназначены, в частности, для того, чтобы резать стальной лист и тонкие трубки.

По словам Боллвега, предпринимаемые сейчас усилия позволят продолжить исследования с помощью АМС по меньшей мере до 2024 года.

Помимо Моргана и Пармитано, на МКС в настоящее время работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американки Кристина Кук и Джессика Меир.

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