Пик метеорного потока Леониды достигнет максимума после полуночи

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Звездопад Леониды, который в этом году наблюдается с 6 по 30 ноября, достигнет пика активности в ночь на понедельник. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

"В ночь на 18 ноября 2019 года, около двух часов ночи по московскому времени, метеорный поток Леониды достигнет максимума действия. Поток назван в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант (область вылета метеоров). Ожидается до 15 метеоров в час", - сообщила астроном, добавив, что смотреть нужно в сторону восточного горизонта.

Звездопад Леониды - это метеоры белого цвета, состоящие из частичек космической пыли, которые остались после прохождения кометы 55P/Темпеля - Туттля. Каждые 33 года она совершает оборот вокруг Солнца. Интенсивность потока меняется ежегодно, но раз в 33 года поток многократно усиливается. По данным Московского планетария, в 1966 году наблюдалось до 10 тыс. метеоров в час.

Леониды влетают в атмосферу Земли со скоростью 70 километров в секунду, за счет этого они хорошо заметны на небосклоне. Однако убывающая Луна, которая этой ночью располагается недалеко от радианта звездопада, помешает наблюдениям, также сообщила ТАСС Кошман.

Метеорный поток стал известен около 3,8 тыс. лет назад. Самый яркий в истории звездопад Леониды был зарегистрирован в 1833 году, когда жители Земли наблюдали в небе тысячи сгорающих в атмосфере метеоров. Очевидцы говорили, что по своей частоте метеоры в тот момент едва уступали частоте снежных хлопьев во время среднего снегопада. Достаточно мощный звездный дождь также наблюдался в 1966 году, тогда каждый час в земной атмосфере сгорало до 150 тыс. метеоров.