Рогозин обсудил с саудовским принцем возможный полет в космос астронавта Саудовской Аравии

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обсудил с сыном короля Саудовской Аравии Султаном бен Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом возможное сотрудничество по пилотируемой программе. Об этом глава госкорпорации сообщил журналистам на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

"Они должны создать [космическое] агентство и официально принять приоритеты космической деятельности, в рамках которых будут прописаны и их интересы к пилотируемому пуску, тогда мы об этом узнаем уже более предметно. Вчера мы этот вопрос обсуждали со старшим сыном саудовского короля, принцем, который сам в прошлом астронавт", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, "речь может идти о полете саудовского космонавта". Рогозин уточнил, что сейчас в Саудовской Аравии существует только Комиссия по космической деятельности, а в конце этого года будет создано саудовское космическое агентство.

В апреле принц Султан бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе посещения российского Центра управления полетами заявил, что российский опыт освоения космоса будет отражен в национальной космической стратегии Саудовской Аравии, которую планируется утвердить в этом году.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.