Компания Exolaunch планирует запустить около 20 спутников в 2020 году на ракете "Союз-2"

ДУБАЙ /ОАЭ/, 18 ноября. /ТАСС/. Германская компания - интегратор малых космических аппаратов Exolaunch запустит в 2020 году около 20 своих спутников на российской ракете-носителе "Союз-2". Об этом сообщил в понедельник ТАСС на авиасалоне Dubai Airshow 2019 гендиректор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов.

"В августе этого года [c Exolaunch] был подписан контракт на запуск в 2020 году малых космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки с использованием ракеты-носителя "Союз-2" и разгонного блока "Фрегат". В рамках данного контракта планируется выведение порядка 20 иностранных спутников различного назначения, о конкретных датах [запуска] говорить еще рано", - сказал Лоскутов.

Предполагается, что спутники будут запущены на ракете кластером (одновременный запуск большого количества аппаратов на одном носителе), в него войдут как университетские научные, так и коммерческие малые спутники. Аппараты будут предоставлены для запуска заказчиками из Северной Америки, Европы и Азии.

С помощью российской ракеты планируется запускать аппараты формата cubesat и микроспутники. Решение о продлении сотрудничества с Exolaunch было принято после успешного запуска 28 малых космических аппаратов 5 июля. Тогда в качестве попутной нагрузки на "Союзе-2" с космодрома Восточный на орбиту были выведены спутники заказчиков из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции.

Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. метров. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта" свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и другие.