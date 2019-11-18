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Летный образец манипулятора для миссии "Луна-25" прошел необходимые испытания

Сейчас он ждет поставки на космический аппарат

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Летный образец манипулятора, который будет задействован в миссии "Луна-25" ("Луна-Глоб"), создан в Институте космических исследований (ИКИ) РАН и прошел все испытания. Об этом сообщила ТАСС начальник лаборатории робототехники ИКИ Татьяна Козлова.

"По проекту "Луна-Глоб" уже готов летный вариант, он прошел все испытания, ждет поставки на космический аппарат", - сказала Козлова.

По ее словам, манипулятор является улучшенной версией комплекса для миссии "Фобос-Грунт" со своей системой управления. Предполагается, что на Луне он будет "собирать грунт и передавать аналитическому прибору на борту".

На манипуляторе будут установлены камеры для съемки поверхности естественного спутника Земли и инфракрасный спектрометр для анализа состава грунта. Основной задачей, уточнила Козлова, будет поиск воды на Луне.

Цель проекта "Луна-25" - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского. Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщал ТАСС, что аппарат должен быть запущен в 2021 году.

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