NASA намерено купить дополнительные места на "Союзе" для доставки своих астронавтов на МКС

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) собирается приобрести дополнительные места на российском корабле "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом официальный представитель NASA, занимающийся вопросами МКС, Гэри Джордан сообщил во вторник корреспондент ТАСС.

Ранее на сайте российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) была опубликована информация, согласно которой, экипажи кораблей "Союз МС-17" и "Союз МС-18", которые отправятся на станцию осенью 2020 года и весной 2021 года соответственно, полностью состоят из российских космонавтов. При этом в пресс-службе Роскосмоса ТАСС во вторник сообщили, что госкорпорация в ближайшее время примет решение о предоставлении мест астронавтам NASA на "Союзах".

"NASA намерено приобрести дополнительные места на "Союзе", чтобы обеспечить постоянное американское присутствие на борту МКС", - прокомментировал эту информацию Джордан. При этом он не дал конкретного ответа на просьбу уточнить, о скольких местах и миссиях идет речь: "Переговоры между NASA и Роскосмосом все еще продолжаются".

По словам Джордана, американские компании, занимающиеся созданием новых космических кораблей для пилотируемых полетов управления по аэронавтике, находятся на заключительных этапах этой работы. После ее завершения космическое ведомство США должно будет осуществить сертификацию новых кораблей. Джордан подчеркнул, что NASA привержено работе со своими партнерами, чтобы вернуть США возможность осуществлять собственные пилотируемые полеты. "Также [NASA] будет придерживаться своего обязательства [по обеспечению] наличия американского экипажа на станции, пока эти новые возможности не будут доступны на регулярной основе", - пояснил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что госкорпорация поможет американским коллегам доставить астронавтов на МКС, для чего "ужмет" российские экипажи. По его словам, это нарушит планы РФ по проведению научных экспериментов на российском сегменте МКС.

Рогозин сообщал, что получил "теплое по форме и содержанию" письмо главы NASA Джима Брайденстайна, в котором американская сторона информировала Роскосмос о задержке начала полетов коммерческих кораблей США для обеспечения самостоятельной доставки астронавтов на МКС и о том, что потребуются их дополнительные испытания для перепроверки системы аварийного спасения. В связи с этим американской стороне могут потребоваться дополнительные места в 2020-2021 годах, добавил глава госкорпорации.

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