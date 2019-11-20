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РКЦ "Прогресс" приступил к испытаниям частей первой ступени ракеты "Союз-5"

Как долго продлятся испытания, не сообщается

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" (Самара) начал испытывать баки первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Баки для первой ступени "Союза-5" уже изготовили, сейчас они проходят испытания", - отметил собеседник агентства. Он не уточнил, как долго продлятся испытания.

В конце августа генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что РКЦ "Прогресс" начал изготовление отдельных частей баков перспективной ракеты-носителя "Союз-5". На тот момент велась поэтапная разработка конструкторской документации и "разработка систем, двигателей второй ступени". "Это во многом новые двигатели", - отмечал Баранов.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает РКК "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Байтерек" путем модернизации имеющегося комплекса "Зенит-М". Завершить создание ракеты планируется к 2021 году.

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