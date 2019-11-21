Космонавт Рязанский: США выйдут из проекта МКС после обкатки своих пилотируемых кораблей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. США выйдут из программы Международной космической станции (МКС), как только испытают собственные пилотируемые корабли. Такое мнение высказал космонавт Сергей Рязанский в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире".

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"Я уверен: как только американцы обкатают свои пилотируемые корабли, они мгновенно выйдут из программы Международной космической станции", - сказал Рязанский.

По его словам, после этого США начнут вкладывать средства в окололунную орбитальную станцию.

Рязанский высказал скептическое отношение по поводу перспектив дальнейшей эксплуатации МКС после ухода американцев. "Для России вообще, я считаю, это проект, тянущий на дно, потому что с наукой на борту у нас сильно хуже в сравнении с американскими коллегами, и не видно стремления сделать сильно лучше", - отметил он.

Космонавт добавил, что, возможно, России, с ее относительно небольшим космическим бюджетом, стоит сконцентрироваться на каком-то более перспективном проекте.

Окололунная станция

США планируют создать окололунную пилотируемую станцию Lunar Orbital Gateway. Она должна использоваться не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформа для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправная точка для миссий по изучению дальнего космоса.

В настоящее время ведутся переговоры об участии в этом проекте России и других стран. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация готова участвовать в проекте окололунной станции Lunar Orbital Gateway только на равных правах с NASA.

Полеты к МКС ведутся со времен закрытия американской программы Space Shuttle в 2011 году только на российских кораблях серии "Союз". США разрабатывают собственные космические корабли Crew Dragon и Starliner, однако из-за задержек в программе их испытаний NASA, вероятнее всего, придется покупать новые места на "Союзах" в 2020 году.

Передача "Просто о сложном" выходит раз в десять дней, цикл программ снимают полностью на iPhone. Создатели ток-шоу приглашают в эфир самых известных представителей той или иной области - ученых, режиссеров, писателей, предпринимателей.