СК возбудил еще два дела о хищении 240 млн рублей при строительстве Восточного

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела по фактам хищения 240 млн рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По факту хищений при строительстве объектов космодрома Восточный возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", - сообщили в СК.

По версии следствия, с ноября 2018 по май 2019 года руководство предприятия, являющегося исполнителем госконтракта по объекту строительства космодрома Восточный, в управление федерального казначейства по Татарстану предоставил сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы. "На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет сообщал, что в суды уже направлены 42 уголовных дела о растратах, мошенничестве и злоупотреблениях должностными полномочиями при строительстве Восточного. 58 человек осуждены на сроки до 11,5 года лишения свободы. Расследование еще 12 уголовных дел продолжается, в том числе в отношении экс-директора Главного военно-строительного управления № 6 Юрия Волкодава.

Ранее были осуждены бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин. Только от действий Хризмана ущерб государству составил 5,2 млрд рублей. На стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей.

11 октября президент Владимир Путин заявил, что порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и приговоры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на тот факт, что всего было похищено 11 млрд рублей, из которых возвращены лишь 3,5 млрд. Ряд уголовных дел находится в производстве МВД.