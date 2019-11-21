В дирекции Восточного не стали комментировать возбуждение еще двух уголовных дел

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Дирекция космодрома Восточный контролирует ситуацию с освоением бюджета строительства его объектов второй очереди. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Дирекция жестко контролирует ситуацию, и любые нарушения сразу попадают в поле зрения правоохранителей", - отметили в пресс-службе.

При этом представители космодрома подчеркнули, что бюджет на строительство второй очереди Восточного находится в ведении Федерального казначейства. Выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту.

В организации не стали комментировать действия следственных органов.

Ранее СК РФ сообщил, что по факту мошенничества при строительстве на Восточном возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 года по май 2019 года, сумма ущерба составила 240 млн рублей.

В свою очередь производственно-строительное объединение "Казань" сообщило, что новые уголовные дела по фактам хищений на Восточном относятся к этапу строительства первой очереди космодрома - инфраструктуры для пусков ракеты "Союз", а не "Ангары".

График строительства

Строительство второй очереди космодрома, которое подразумевает возведение стартового стола под ракету "Ангара", ведется по утвержденному плану. В организации отметили, что строительство объектов "развивается по утвержденному плану и графикам". "Основные работы ведутся на стартовом комплексе", - отметили в дирекции.

Как уточнили в пресс-службе, 15 декабря с опережением почти на полгода планируется установка технологического оборудования в хранилище кислорода и азота. Всего в плане второй очереди, пояснили в дирекции, планируется строительство еще 18 объектов. "По ним ведется предконтрактная работа", - сказали в организации.

Вторая очередь строительства космодрома Восточный в Амурской области предполагает возведение стартового стола под тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована под пусковой комплекс началось в июне этого года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что объекты второй очереди космодрома Восточный - старт под "Ангару", командный пункт и топливохранилище - строятся с опережением графика около месяца. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что опережение по одному из объектов составляет 1,5 месяца.