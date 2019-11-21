Серова назвала высказывания Рязанского о женщинах в космосе бестактными

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Специалисты российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) не делали поблажек Елене Серовой, пока она была в отряде. Об этом космонавт рассказала ТАСС, комментируя высказывания своего коллеги Сергея Рязанского.

Ранее Рязанский в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе, выходящей в "Яндекс.Эфире", высказал мнение, что российские женщины редко летают в космос из-за принятых в России сугубо мужских требований к работе на орбите. По его словам, у мужчин физиология и гормональный уровень отличаются большей стабильностью, а их устойчивость к психологическим и вестибулярным воздействиям и перегрузкам выше, чем у женщин.

"На своем примере могу сказать, что в отряд я пришла, будучи замужем, с ребенком. Под меня никто никогда не подстраивался, снисхождений не делал, и отработал наш экипаж на орбите без единого замечания", - сказала Серова.

По ее словам, гормональные циклы никак не влияют на выполнение женщинами задач в рамках космического полета. Она отметила, что эти особенности женского организма весьма индивидуальны и "нельзя всех ровнять под одну гребенку".

Она назвала высказывания Рязанского о циклах женщин бестактными и не согласилась с его мнением, что гормональный уровень мужчин отличается большей стабильностью. "Очень часто бывает так, что у некоторых мужчин гормональный фон меняется настолько, что сложно поверить в здравый смысл их поступков, при всем моем уважении к мужчинам. Сразу оговорюсь, я не являюсь феминисткой. Со стороны моего коллеги было очень бестактно делать подобные заявления о гормональных циклах женщин", - сказала Серова.

Депутат Госдумы добавила, что женщины часто намного более стрессоустойчивы в неблагоприятных условиях. "Сегодня зачастую женщина умудряется тянуть семью, рожать детей, учиться, работать, при этом неся на своих плечах сумасшедший груз ответственности. Женщины зачастую намного более стрессоустойчивы при внезапных изменениях и в неблагоприятных условиях", - подчеркнула она.

Отбор в отряд

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. За несколько дней до этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. В интервью ТАСС космонавт Светлана Савицкая отмечала, что заявлений от девушек в отряд космонавтов достаточно, но их отсеивает комиссия.

Последний раз российская женщина-космонавт побывала в орбитальной командировке с сентября 2014-го по март 2015 года - Елена Серова провела в космосе 167 дней и стала первой россиянкой на МКС и только четвертой за всю историю пилотируемой космонавтики СССР и России. Предыдущий раз женщина из России побывала в космосе еще в 1997 году - полет на орбиту на борту американского шаттла Atlantis выполнила Елена Кондакова.