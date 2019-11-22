Астронавты Морган и Пармитано завершили второй этап работ по ремонту спектрометра на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано завершили в пятницу второй этап работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра, установленного на корпусе Международной космической станции (МКС). Трансляция выхода астронавтов в космос шла на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выйдя из шлюза Qwest в 07:03 по времени восточного побережья США (15:03 мск), астронавты за 6,5 часа работы в открытом космосе проложили по поверхности МКС новый кабель питания для спектрометра, сняли часть теплоизоляции и убрали стойку, мешавшую доступу к системе охлаждения прибора. Пармитано с помощью специально сконструированного резака рассек восемь тонких трубок системы охлаждения и установил на них временную изоляцию. В ходе следующего выхода в открытый космос астронавты подключат эти трубки к новой системе циркуляции охладителя - сжиженного углекислого газа. Для ремонта спектрометра может потребоваться еще два выхода в космос, сроки которых будут определены позднее.

Спектрометр массой 7,5 т, на изготовление которого потребовалось 14 лет и $1,5 млрд, был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Предполагалось, что этот научный прибор проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя три года после ввода в эксплуатацию. Для ремонта было изготовлено 25 новых инструментов, которые доставили на МКС в ходе трех последних полетов грузовых кораблей. В случае успешного ремонта исследования с помощью спектрометра можно будет продолжать до 2024 года.

Помимо Моргана и Пармитано, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американки Кристина Кук и Джессика Меир.