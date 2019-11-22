{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астронавты Морган и Пармитано завершили второй этап работ по ремонту спектрометра на МКС

Работы заняли 6,5 часа

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американский и итальянский астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано завершили в пятницу второй этап работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра, установленного на корпусе Международной космической станции (МКС). Трансляция выхода астронавтов в космос шла на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выйдя из шлюза Qwest в 07:03 по времени восточного побережья США (15:03 мск), астронавты за 6,5 часа работы в открытом космосе проложили по поверхности МКС новый кабель питания для спектрометра, сняли часть теплоизоляции и убрали стойку, мешавшую доступу к системе охлаждения прибора. Пармитано с помощью специально сконструированного резака рассек восемь тонких трубок системы охлаждения и установил на них временную изоляцию. В ходе следующего выхода в открытый космос астронавты подключат эти трубки к новой системе циркуляции охладителя - сжиженного углекислого газа. Для ремонта спектрометра может потребоваться еще два выхода в космос, сроки которых будут определены позднее.

Спектрометр массой 7,5 т, на изготовление которого потребовалось 14 лет и $1,5 млрд, был доставлен на МКС на борту шаттла Endeavour в мае 2011 года. В его создании принимали участие 56 институтов из 16 стран, включая Россию. С помощью этого аппарата ученые надеются найти следы антиматерии, изучить состав и энергетический спектр первичных космических лучей, что поможет понять, как образовалась Вселенная.

Предполагалось, что этот научный прибор проработает без серьезных проблем 10-18 лет, однако поломки начались спустя три года после ввода в эксплуатацию. Для ремонта было изготовлено 25 новых инструментов, которые доставили на МКС в ходе трех последних полетов грузовых кораблей. В случае успешного ремонта исследования с помощью спектрометра можно будет продолжать до 2024 года.

Помимо Моргана и Пармитано, на МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американки Кристина Кук и Джессика Меир.

Теги
СШАИталия
Реклама на ТАСС
Астрономы РФ открыли потенциально опасный астероид, сравнимый с Челябинским метеоритом
Новый астероид был обнаружен 6 ноября
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС