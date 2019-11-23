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Китай осуществил успешный запуск двух спутников навигационной системы Beidou-3

Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китай успешно вывел в субботу на средневысотную околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск космических аппаратов М-19 и М-20 был осуществлен в 08:55 по местному времени (03:55 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань.

Создание глобальной китайской навигационной системы Beidou планируется завершить к 2020 году, для обеспечения ее функционирования на орбите к тому времени будут работать несколько десятков космических аппаратов. Китай уже разработал и разместил на орбите три поколения спутников своей навигационной системы (BDS-1, BDS-2 и BDS-3), которые позволяют добиваться точного позиционирования.

Этот запуск стал 319-м для ракеты-носителя серии "Чанчжэн". К настоящему моменту Китай вывел на орбиту 51 спутник Beidou.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.

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Китай
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