Запуск ракеты Ariane 5 с Куру отложили на неопределенный срок

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Запуск европейской ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским телекоммуникационными спутниками с космодрома Куру (Французская Гвиана) не будет проведен в это воскресенье, он отложен на неопределенный срок. Об этом сообщила на своем сайте корпорация Arianespace .

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Первоначально пуск был назначен на ночь с пятницы на субботу. Однако за 20 минут до старта отсчет был прекращен в связи с обнаруженными нарушениями в электропитании наземных объектов пускового комплекса. После этого исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль сообщил в ходе трансляции, которая велась на сайте компании, что пуск может быть совершен в любую дату после воскресенья.

Теперь на сайте корпорации надпись гласит, что "в воскресенье 24 ноября запуск не состоится" и что "расследование инцидента продолжается". "Новая информация [относительно запуска] будет предоставлена в дальнейшем", - заверяет компания-оператор.

Ariane 5 предстоит в ходе 250-го по счету пуска вывести на орбиту два спутника общей массой около 10 тонн. Это спутник TIBA-1, созданный компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space по заказу правительства Египта. Первый аппарат с массой в 5,6 т рассчитан на 15 лет эксплуатации. Он станет четвертым спутником, который Arianespace запустит для Египта.

TIBA-1 должен быть размещен на геостационарной орбите.

Второй аппарат массой более 4 тонн, Inmarsat GX5, также произведен Thales Alenia Space для британского оператора мобильной спутниковой связи Inmarsat. Запрограммированный срок его службы - 16 лет. Inmarsat GX5 предназначен стать пятым и самым мощным в группировке аппаратов GX (Global Express). Он должен обеспечить услуги связи в регионах Европе и на Ближнем Востоке, в том числе для беспроводного интернета на авиарейсах и для коммерческих морских услуг.